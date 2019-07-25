Стало известно имя пилота военного самолета МиГ-29, потерпевшего в среду вечером крушение во время тренировочного полета и упавшего в Каспийское море.

По информации «Репорт», пилота зовут Рашад Атакишиев, ему 34 лет и у него есть двое детей. Кроме того, он является зятем экс-госсоветника, политолога Габиля Гусейнли.

В беседе с агентством Гусейнли подтвердил данную информацию. По его словам, Атакишиев является профессиональным пилотом и имеет звание полковник-лейтенанта. «Я до сих пор не могу поверить в случившееся».

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