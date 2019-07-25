Стали известны подробности телефонного разговора президента Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, который состоялся на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что Эрдоган 19 июля позвонил Ильхаму Алиеву. В рамках беседы президенты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник в своем твиттере сообщил, что президенты на прошлой неделе достигли договоренностей об отмене визового режима для турецких граждан.

Minval.az