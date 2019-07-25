Британская семья приобрела участок на кладбище домашних животных в Уэльсе, чтобы хоронить там не только питомцев, но и людей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В марте у Гетина и Хилари Хьюз умерла собака по кличке Пэтси. Именно тогда они впервые побывали на кладбище домашних животных во Флинтшире.

«Жена сразу сказала, что хочет, чтобы ее похоронили тут, рядом с Пэтси, как только узнала, что так можно, — говорит 79-летний мужчина. — Я даже не пытался ее отговорить. На самом деле, однажды к ней присоединюсь и я, и мой пасынок».

Они немедленно купили большой участок, на котором достаточно места для погребения двух домашних животных и трех человек. Хилари умерла от рака через несколько месяцев после смерти питомца. Их могилы на кладбище домашних животных венчает общее надгробие с металлической статуэткой собаки.

18 июля сообщалось, что жительница Великобритании Шанталь Кук завещала компостировать себя после смерти. Ее тело завернут в специальный саван и закопают в лесу, а сверху посадят деревья.

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