Компания Nobe из Эстонии представила электромобиль Nobe 100. Его особенность заключается в возможности припарковаться вертикально, пишетElectrek.

Для вертикальной парковки будет использоваться специальная система.

Nobe 100 построен по трехколесной форме – одно колесо сзади и два спереди. Его вес не превышает 600 кг, а пробег – около 260 км. На каждое колесо установят двигатель мощностью от 54 до 72 КВт.

Создатели заявляют, что их электрокар станет первым, у которого будет обновляться не только софт, но и оборудование. Инженеры собираются предоставлять клиентам новые двигатели, колеса и различную электронику.

Другой особенностью станет специальная система вертикальной парковки. Она должна помочь решить проблему со свободными парковочными местами.

Первый Nobe 100 планируют выпустить к 2021 году. Продажа первой десятки авто будет происходить через краудфандинговую платформу Indiegogo. Стоимость – 29 тысяч долларов.

Minval.az