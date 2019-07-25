Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства находятся в прифронтовой зоне для проверки воинских частей, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи с личным составом, несущим боевое дежурство, министру было доложено об оперативной обстановке. Затем Гасанов проверил уровень боеготовности подразделений, наблюдал за передовыми позициями противника.

«Оценив ситуацию на линии соприкосновения войск, министр довел до личного состава требования Верховного Главнокомандующего и задачи, предстоящие выполнить. Министр обороны высоко оценил боеспособность, материально-техническое обеспечение и оснащение подразделений боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также морально-психологическую подготовку личного состава», — говорится в сообщении.

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