Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса США, запрещающие продажу американского оружия арабским странам без одобрения законодателей, сообщили в пресс-службе Белого дома.

По оценке президента, эти документы только ослабят глобальную конкурентоспособность США, при этом нанеся вред партнерским отношениям Вашингтона.

Напомним, сейчас в США действует закон, согласно которому экспорт американского оружия должен проходить только с одобрения законодателей.

От этого правила попытался отступить американский госсекретарь Майк Помпео, чтобы, используя чрезвычайное право, продвинуть 22 соглашения по экспорту оружия Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Общая сумма сделок составляла 8,1 млрд долларов. Эти меры были приняты, чтобы вооружить арабские страны против Ирана.

Minval.az