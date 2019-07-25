Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «российское дело», заявил о «планах» России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

Как отмечается, об этом он заявил в ходе слушаний в конгрессе.

Его спросили о том, хотела ли Москва получить некую выгоду от избрания на пост президента страны одного из кандидатов на выборах в 2016 году.

Мюллер положительно ответил на этот вопрос.

Кроме того, когда у него спросили, о каком именно кандидате идет речь, он ответил, что о Трампе.

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