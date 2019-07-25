Новые предложения США по созданию зоны безопасности на севере Сирии не удовлетворили Турцию, заявил в среду на пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Новые предложения США по зоне безопасности в Сирии не устраивают Турцию», — прокомментировал Чавушоглу итоги встречи министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри.

Он отметил, что «достичь согласия по созданию зоны безопасности следует как можно скорее», так как у Турции «заканчивается терпение».

По данным «Анадолу», Чавушоглу подчеркнул, что сотрудничество Турции с США должно строиться на доверии и прозрачности.

Minval.az