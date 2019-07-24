К содержанию

В Анкаре тяжело ранили белорусского дипломата

В Турции неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Беларуси в Турции. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Hurriyet.

Как отмечается, речь идет о дипломате по имени Александр Поганшев.

Уточняется, что мужчина получил два пулевых ранения, и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Уточняется, что на дипломата напал его сосед, являвшийся отставным военнослужащим, который покончил с собой после инцидента.

Причиной случившегося, по предварительным данным, стала бытовая ссора.

Пресс-секретарь МИД Белоруси Анатолий Глаз так прокомментировал происшествие: «Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата».

Пресс-секретарь МИД добавил, что ребенок не пострадал.

Minval.az

Дата: 2019/07/24 23:09

1564015751
1564009798

Раздел: Бывший СССР, Мир

Просмотров:

136

 Новости друзей

Другие новости раздела

Навальный получил 30 суток ареста

Симоновский районный суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток по административному делу о повторном нарушении правил

Малышева решилась на «прививку от слабоумия»

Как известно, Елена Малышева является ярой приверженницей прививок.

Лейла Абдуллаева: Истинные намерения Армении хорошо известны

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева ответила на вопрос СМИ относительно высказываний пресс-секретаря МИД Армении об

В Санкт-Петербурге протестуют против нарушений на выборах

В Санкт-Петербурге у Финляндского вокзала вечером 24 июля проходит митинг против нарушений на выборах — в сентябре в городе пройдут выборы губернатора и муниципальных депутатов;

Politico: Зеленскому пора стать серьезным

21 июля прошли досрочные выборы в украинский парламент.

Улицу в украинском городе назвали именем Магомаева

В Днепре переименовали одну из улиц в честь известного эстрадного певца и композитора Муслима Магомаева, информирует издание

России предрекли «второй Чернобыль»

Россия может столкнуться с глобальной экологической катастрофой, если не решит проблему рекультивации территории химического завода в Иркутской

Сестры-армянки жестоко расправились с семьёй в России

В Туве судят двух сестер Милану и Рузанну Данданян, которые жестоко расправились с целой семьей в городе Ак-Довурак Республики Тыва.

Президент Армении поехал во Францию «клянчить» деньги

Президент Армении Армен Саркисян отправился с рабочим визитом во Францию.