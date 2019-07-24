В Анкаре тяжело ранили белорусского дипломата

В Турции неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Беларуси в Турции. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Hurriyet.

Как отмечается, речь идет о дипломате по имени Александр Поганшев.

Уточняется, что мужчина получил два пулевых ранения, и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Уточняется, что на дипломата напал его сосед, являвшийся отставным военнослужащим, который покончил с собой после инцидента.

Причиной случившегося, по предварительным данным, стала бытовая ссора.

Пресс-секретарь МИД Белоруси Анатолий Глаз так прокомментировал происшествие: «Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата».

Пресс-секретарь МИД добавил, что ребенок не пострадал.