В Судане предотвращена попытка государственного переворота, которую возглавил начальник Генштаба Вооруженных сил Хашим Абдулмутаиб. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на официальное информагентство Судана SUNA.

Как сообщается, в путче приняли участие группа офицеров, сотрудники спецслужб, лидеры партии «Исламское движение», а также представители бывшей правящей партии.

В заявлении армии Судана также говорится о провале попытки организовать переворот.

Министр обороны Судана Авад бин Ауф 11 апреля объявил о переходе власти в стране к Военному совету и задержании президента Омара аль-Башира.

Позже Генштаб Судана сообщил о взятии под стражу президента.

Министр обороны и глава Военного совета Судана Авад бин Ауф 12 апреля заявил о своей отставке.

Генерал Абдельфаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве главы Военного совета Судана и вступил в должность.

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