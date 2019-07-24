В Судане предотвращена попытка государственного переворота, которую возглавил начальник Генштаба Вооруженных сил Хашим Абдулмутаиб. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на официальное информагентство Судана SUNA.
Как сообщается, в путче приняли участие группа офицеров, сотрудники спецслужб, лидеры партии «Исламское движение», а также представители бывшей правящей партии.
В заявлении армии Судана также говорится о провале попытки организовать переворот.
Министр обороны Судана Авад бин Ауф 11 апреля объявил о переходе власти в стране к Военному совету и задержании президента Омара аль-Башира.
Позже Генштаб Судана сообщил о взятии под стражу президента.
Министр обороны и глава Военного совета Судана Авад бин Ауф 12 апреля заявил о своей отставке.
Генерал Абдельфаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве главы Военного совета Судана и вступил в должность.