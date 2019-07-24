Голландский и американский актер Рутгер Хауэр, скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на его агента Стива Кениса.

По его словам, Хауэр умер 19 июля в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни, его похороны состоялись 24 июля.

Рутгер Хауэр родился 23 января 1944 года в нидерландском городке Брекелене. В 1962 году он поступил в театральный институт в Базеле. После этого учился в актерской школе в Амстердаме и получил место в Королевском театре.

Актер дебютировал в кино в 1968 году. На его счету — более 150 ролей. Среди самых известных работ Хаэра — роль в фильме «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, где он сыграл роль главного антагониста, командира отряда репликантов. За эту роль он был номинирован на премию «Сатурн» как лучший актер второго плана, отмечает РБК.

Помимо этого, он снялся в картинах «Слепая ярость» Филлипа Нойса, «Город грехов», «Бэтмен: Начало», «Барбаросса», «Достучаться до небес», «Бомж с дробовиком», и в сериалах «Десятое королевство» и «Тайны Смолвилля».

В 1988 году он получил «Золотой глобус» в номинации «лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Побег из Собибора».

Хауэр также пробовал себя в качестве режиссера. К его режиссерским работам относятся фильмы «Комната» (2000 год) и «Танго морской звездочки» (2006).

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