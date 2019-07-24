Обозреватель The National Interest Дмитрий Саймс обсудил с российским полковником в отставке Виктором Мураховским вероятность движения России и США к ядерной войне.

По словам Мураховского, когда заключался договор Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), разработка крылатых ракет только начиналась. С тех пор положение дел изменилось. В настоящее время российская сторона граничит со странами НАТО и для нее не имеет значение, где расположены крылатые ракеты. С этой точки зрения договор, который делал угрозу внезапного удара по России ракетами средней дальности менее вероятной, потерял смысл. В то же время США разрабатывают разведывательные беспилотники и аппараты, способные наносить удары и собирать разведданные. Российская сторона таким оружием не располагает. Таким образом появились новые системы вооружений, не попадающие под договор.

«Таким образом, этот договор мертв. Его надо похоронить и забыть», — заявил Мураховский. Он допускает, что в дальнейшем будет заключено новое соглашение, но участие в нем КНР нереалистично. Эксперт также отметил, что прекращение СНВ-3 не перевернет «мир с ног на голову», так как подготовку нанесения удара при помощи межконтинентального ядерного оружия скрыть не получится. Однако это соглашение является важным с политической точки зрения, так как позволяет двум сторонам инспектировать друг друга и создает определенный уровень доверия. Мураховский исключил гонку вооружений между странами, так как она не имеет смысла, пишет «Газета.ру».

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