Британские исследователи провели анализ соцсетей на предмет их потенциальной угрозы для психического здоровья молодежи. В итоге наиболее небезопасной оказалась социальная сеть Instagram. Об пишет Корреспондент со ссылкой на исследования Королевского общества здравоохранения Великобритании.

К опросу были привлечены 1479 человек, возраст которых — от 14 до 24 лет. Они отвечали на серию вопросов о ресурсах, среди которых YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter.

Все платформы оценивались с учетом 14 различных критериев, включая буллинг, тревогу, одиночество, депрессию и другие.

Instagram заключает в себе опасность, прежде всего, для девушек. Соцсеть пестрит снимками «идеальных» женщин, заставляя при этом многих считать себя недостаточно привлекательными.

Minval.az