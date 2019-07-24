Иран готов сбивать беспилотники США, если они снова нарушат его воздушное пространство. Такое заявление сделал президент Исламской Республики Хасан Рухани, передает Reuters.

21 июня Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти. Через день он опроверг собственные слова и пояснил, что лишь на время остановил атаку.

ВВС Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотный разведывательный аппарат США 20 июня. Американская сторона сначала опровергла это сообщение, но затем признала, что Иран сбил БПЛА RQ-4A BAMS-D — один из крупнейших засекреченных американских беспилотников. При этом Вашингтон утверждает, что это произошло над международными водами, Тегеран же заявляет, что летательный аппарат нарушил воздушную границу.

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