Тучных полицейских из провинции Восточная Ява, Индонезия, отвезли в лагерь города Моджокерто, где они пройдут десятидневную программу похудения. Об этом сообщает местная газета The Jakarta Post.

По словам представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры (Frans Barung Mangera), на фитнес-программу с 15 по 26 июля отправили 50 сотрудников, страдающих ожирением. «Программа нацелена на снижение индекса массы тела тучных работников», — подчеркнул Мангера.

В лагере работают квалифицированные диетологи, фитнес-инструкторы и медработники. Полицейских ждет ряд тренировок на сжигание жира, в том числе бег, плавание и занятия аэробикой. Кроме того, худеющим окажут необходимую психологическую помощь.

«Благодаря этому полиция станет более ловкой и быстрой», — заключил Мангера.

Minval.az