«Когда я соглашался пить по галлону воды (3,8 л) каждый день в течение месяца, то ожидал получить позитивные результаты: улучшение состояния кожи, больше энергии и толще пенис (ну, а вдруг?)». Об этом, как передает НВ, пишет американский журналист Уил Фултон в колонке для Thrillist.

Что-то из этого действительно удалось, однако, как рассказывает автор, пить в воду в таких количествах оказалось намного сложнее, чем он предполагал.

Чтобы выполнить условия эксперимента, нужно было приложить большие усилия. «Но я это сделал. В основном потому, что компания в прямом смысле платила мне за это. А еще хотелось узнать что-то новое», — отмечает колумнист.

День 1. Началось

Обычно, отмечает Фултон, так много жидкости в день он не употребляет (за исключением пива), поэтому понятия не имел, сколько стаканов воды помещаются в галлоне. «Поэтому я решил, что лучше всего взять большую бутыль воды и повсюду носить ее за собой», — рассказывает автор.

Было странно посвятить свое тело и душу одной-единственной цели: пить, пить и пить.

День 5. Бегаю в туалет каждые 20 минут

«Мне нравится пить воду. Честно. Мое тело (как и тело любого другого человека) на 60% состоит из воды, но ни один нормальный человек не пьет галлон воды в день. В этом и сложность. Я пью воду даже тогда, когда не чувствую жажды», — рассказывает журналист. Ощущения прежние, кроме того, что никогда не чувствуешь себя голодным, и от этого меньше ешь.

А еще писаешь каждые 20 минут. «В офисе все думают, что у меня проблемы с наркотиками, потому что я постоянно бегаю в туалет», — рассказывает он.

День 10. Я стал красивее

Что-то происходит, и больше всего это заметно по утрам. Обычно, рассказывает Фултон, для того, чтобы проснуться, ему нужна чашка кофе, но теперь он просыпается более свежим и чувствует в себе больше энергии. «И это прекрасно. Кажется, я чувствую себя лучше. Хотя, возможно, это просто эффект плацебо», — говорит он.

День 15. Да я просто источник энергии

Энергии определенно стало больше. Автор отмечает, что практически перестал пить кофе, хотя раньше выпивал 2-3 чашки в день. «На вечерних пробежках чувствую, что двигаюсь быстрее. […] И еще постоянно ощущаю жажду, когда не пью. Кажется, тело приспособилось к новому режиму», — продолжает он.

День 20. Люди говорят, что я стал счастливее

«Не знаю. Может, так оно и есть? Я пересмотрел Битлджус – может, причина в этом», — продолжает журналист.

День 25. Я становлюсь лучше

Писаешь по-прежнему много. Моча при этом кристально чистая. «Девушка говорит, что моя кожа выглядит лучше и у меня определенно больше энергии. Звучит странно, но чувствую, что просто стал лучше», — рассказывает Фултон.

Автор спросил своего редактора, не улучшились ли показатели его работы, на что она ответила: «Не заметно». «Буду воспринимать это как твердое «возможно», — пишет колумнист. – А бутыль пришлось усыновить, она стала частью меня. На руке появились мозоли от ручки, и, если честно, чувствую себя голым, когда не ощущаю в ладони прикосновения ее прохладного пластика.

День 30. Свободен

Эксперимент, наконец, закончился. Приходится часто ходить в туалет. Постоянно чувствуешь жажду. «Я похож на моего дедушку. Но я люблю своего дедушку. И, черт возьми, я действительно чувствую себя хорошо. Галлон – это, наверное, слишком много, однако я понял, что все это время пил недостаточно воды», — заключает журналист.

Люди должны пить больше воды, полагает он. От этого улучшается самочувствие, а еще вы больше нравитесь окружающим.

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