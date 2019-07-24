Видеоблогер из Китая по фамилии Сунь скончался во время прямой трансляции на платформе DouYu. Как сообщает Daily Mail, мужчина прославился поеданием на камеру живых ящериц и червей, сообщает Lenta.ru.

35-летний Сунь был найден мертвым в своей квартире в городе Хэфэй, провинция Аньхой. Его тело обнаружила любовница, которая пришла проведать блогера. Известно, что за два дня до этого Сунь провел трансляцию, во время которой выпил большое количество алкоголя, закусывая его многоножками, гекконами и мучными червями.

Блогер проводил трансляции почти каждый вечер. На его аккаунт были подписаны 15 тысяч человек. Чтобы привлечь внимание новых подписчиков, он соорудил специальное колесо, разделенное на секторы: на нем он гадал, что употребит в пищу. Среди вариантов были многоножки, гекконы, мучные черви, уксус, яйца, пиво и крепкий спиртной напиток байцзю.

Последняя прямая трансляции Сунь состоялась 18 июля около восьми часов вечера. Полицейские обнаружили блогера без сознания, на столе в комнате находилась живность, которую он обычно ел перед камерой. Его компьютер находился в режиме прямой трансляции.

Власти проводят расследование обстоятельств смерти блогера, в настоящий момент его видео удалены с DouYu. Число пользователей потоковых платформ в Китае в прошлом году достигло 425 миллионов, и многие блогеры часто рискуют жизнью ради популярности в сети.

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