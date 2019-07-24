Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры впервые после сообщений о его смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого поздравил своего узбекистанского коллегу с днем рождения. В среду, 24 июля Мирзиеев отмечает 62-летие. О состоявшихся переговорах сообщила пресс-служба президента Узбекистана. В сообщении отмечается, что Бердымухамедов позвонил Мирзиееву несмотря на то, что он находится в отпуске.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений и стратегического партнерства. Также президенты двух стран обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки.

Первое сообщение о кончине президента появилось в ночь 20 июля на YouTube, к этому моменту он не появлялся на публике уже 15 дней. Сообщение было сделано писателем Акмухамедом Вельсапаровым и вызвало большой ажиотаж в СМИ. На следующий день о смерти Бердымухамедова сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев, однако в тот же день он принес извинения за ошибку. Он отметил, что информацию о смерти туркменского лидера опроверг тот же его источник, который сообщил об этом изначально.

15 июля туркменские СМИ сообщили об уходе президента в отпуск. В этот день по телевидению был показан репортаж о том, как Бердымухамедов пишет книгу и проводит время с семьей.

В последний раз Бердымухамедов появлялся на публике 5 июля — в этот день он провел расширенное заседание правительства по итогам полугодия и подписал ряд указов. Однако на следующий день, 6 июля, когда республику посетила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, президент Туркменистана с ней не встретился.

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