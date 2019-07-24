Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 24 июля в своей резиденции в Кой-Таше сообщил, что вылетает в Россию с авиабазы в Канте в 12:00 по местному времени (10:00 по Баку) . По его словам, он вернется обратно 25 июля.

С утра в его доме в Кой-Таше собрались его сторонники. По информации информагентства 24.kg, их там около 300 человек.

По мнению адвоката бывшего президента Нурбека Касымбекова, у Атамбаева есть право выезжать из страны.

Также в доме Атамбаева заметили его сторонников, депутатов парламента страны и других.

Сам Атамбаев ранее утверждал, что поедет в Россию на «пару дней». При этом он отказался назвать имена пригласивших его друзей. Бывший президент также не стал комментировать, как он собирается покинуть Кыргызстан, однако заверил, что вернется.

В СМИ появлялась информация, что Атамбаев поедет в Россию на встречу с бывшим главой Федеральной таможенной службы Андреем Бельяниновым.

Бывший президент Кыргызстана трижды проигнорировал вызовы на допрос в МВД — повестки начали приходить Атамбаеву после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности 27 июня.

Попытки преследования Атамбаева происходят на фоне его ссоры с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым, отмечает новостной сайт «Клооп». Их конфликт длится с весны 2018 года, когда бывший президент возмутился тем, что Жээнбеков усомнился в итогах его кампании по борьбе с коррупцией. По мнению экспертов, Атамбаев едет в Москву за консультацией. Экс-президент надеется на помощь российских друзей в разрешении конфликта с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Ранее специальная депутатская комиссия выдвинула против Атамбаева шесть обвинений. Генпрокуратура по итогам своей проверки вынесла заключение, что пять из них имеют под собой основания. Обвинения касаются причастности Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, поставкам угля на ТЭЦ.

Сам Алмазбек Атамбаев называет обвинения политически мотивированными.

Minval.az