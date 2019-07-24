Стали известны любимые сериалы королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Sun.

Так главным любимым сериалом королевы стало «Чисто английское убийство». Ее помощник рассказал, что Елизавета II была расстроена закрытием шоу в 2010 году.

Отмечается, что серии, где травмируются полицейские, британский монарх воспринимает с недовольством.

Уточняется, что также среди любимых сериалов королевы есть «Бабье лето», «Доктор Кто», «Соблюдая приличия» и «Новые уловки».

Кроме того, Елизавета II предпочитает смотреть сериалы на DVD-дисках, которые ей присылает компания BBC по специальному запросу королевских помощников.

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