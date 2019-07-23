Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок «Форсажа 9». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что каскадер Джо Уоттс совершал прыжок с балкона, когда неожиданно лопнул страховочный трос. Мужчина упал на голову.

Уточняется, что дублера доставили в больницу Лондона на вертолете. Его ввели в искусственную кому.

Кроме того, невеста каскадера Тилли Пауэлл рассказала в социальных сетях, что состояние Уоттса оценивается как стабильное, за ним наблюдают врачи.

Источники заявили, что Вин Дизель «едва сдерживал слезы», когда случилось ЧП.

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