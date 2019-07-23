Американский музыкант Арт Невилл скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на менеджера артиста Кента Соррела.

Певец умер в своём доме. До последних секунд с ним была его жена Лоррейн. Узнав о смерти исполнителя, губернатор Луизианы Джон Эдвардс заявил, что штат потерял свою икону.

Причина смерти артиста пока не называется, но известно, что в последние годы жизни он страдал рядом заболеваний. В конце 70-х годов Невилл с братьями основал группу Neville Brothers, которая затем была включена в Зал славы вокальных групп. Также Невилл был одним из основателей коллектива The Meters. За карьеру музыканта он получил три премии «Грэмми», отмечает «Лайф».

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