Советница и дочь президента США Дональда Трампа Иванка в Twitter поздравила нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, но допустила ошибку в названии государства. Как пишет «Корреспондент», конфуз произошел во вторник, 23 июля.

Иванка назвала Джонсона новым «премьер-министром объединенного Кингстона» (United Kingston), очевидно имея в виду, что политик стал премьером Соединенного Королевства (United Kingdom).

Хотя пост с ошибкой был быстро удален, пользователи сделали скриншот и начали иронизировать над Иванкой в комментариях к новой публикации.

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