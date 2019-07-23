В Сингапуре таможенники конфисковали 8,8 тонн слоновых бивней. Это рекордное количество в мире за последние годы.

«Рекордная партия в 8,8 тонн слоновых бивней была конфискована из трех контейнеров в воскресенье ночью, что, в свою очередь, считается крупнейшей конфискацией в мире за последние годы», – говорится в сообщении портала «Korrespondent.net».

Указано, что обнаруженные бивни были срезаны с 300 африканских слонов. Также были конфискованы 11,9 тонн панцирей панголинов. Они были сняты с не менее двух тысяч животных. Общая стоимость найденного составляет около $66,2 млн. Причем панцири оценили в $48,6 млн, а бивни – $17,6 млн.

Контейнеры направлялись из Демократической Республики Конго во Вьетнам, а в документации было указано, что внутри находится древесина.

Minval.az