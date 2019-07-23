39-летний житель польского города Гдыня сломал позвоночник, упав с высоты 100 метров.

Инцидент произошёл в городском парке, когда он решил попробовать себя в роли банджи-джампера и спрыгнул с высоты 100 метров, привязанный с помощью специальных канатов.

Крепление не выдержало, и прыгун на полной скорости влетел в подушку безопасности, сообщает портал life.ru. От серьёзных травм она его не спасла. Эти жуткие моменты были засняты на видео.

Сначала на подвесной платформе мужчину подняли вверх с помощью крана. Чтобы решиться на прыжок, мужчине понадобилось некоторое время. Спустя мгновение он уже летит вниз. Всё, кажется, идёт по плану, но ровно до тех пор, пока эластичные канаты не начинают натягиваться. Крепления не выдерживают — и верёвка отрывается от ремней, на которых держался прыгун. Далее — считаные секунды свободного падения.

К счастью, там была большая воздушная подушка. Медработники и свидетели бросились мужчине на помощь, после чего его увезли в больницу. Был поставлен диагноз: сломанные позвонки и другие повреждения нескольких внутренних органов.

К счастью, спинной мозг повреждён не был, поэтому мужчина всё ещё может двигаться. Местная полиция уже допрашивает свидетелей и сотрудников аттракциона.

Minval.az