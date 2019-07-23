Первый вице-президент Ирана Эшак Джахангири решительно выступил против идеи США о создании военной коалиции для патрулирования в Персидском заливе.

«Нет никакой необходимости в создании коалиции», — приводит агентство «Тасним» слова вице-президента.

По его словам, «такие коалиции и присутствие иностранных сил в регионе сами по себе создают небезопасные условия». Он добавил, что это патрулирование приведет лишь к обострению напряженности.

«Иран может обеспечить безопасность региона при помощи стран региона», — подчеркнул Джахангири.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива. Через этот залив ежедневно проходит множество судов, перевозящих нефть.

Minval.az