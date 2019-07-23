Консервативная партия Великобритания на общепартийном голосовании выбрала своим лидером бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона, который теперь возглавит британское правительство. Об этом 23 июля сообщает Би-би-си.

Соперником Джонсона на заключительном этапе голосования был действующий глава Форин-офиса Джереми Хант. В должность премьера новый лидер тори вступит 24 июля.

По закону главой правительства Великобритании становится лидер партии, которая победила на парламентских выборах. Но очередные выборы пройдут только в 2020 году, поэтому члены правящей Консервативной партии сами выбирали премьера.

В июне Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера консерваторов и, соответственно, с должности главы кабинета министров. Она выразила сожаление, что не смогла завершить процесс Брэкзита.

Джонсон — сторонник Брэкзита. Он не раз говорил, что Великобритания к 31 октября будет готова покинуть Евросоюз как с соглашением по Брэкзиту, так и без него. По его мнению, страхи противников выхода из ЕС преувеличены.

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