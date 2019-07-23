Южнокорейские истребители сделали 360 предупредительных выстрелов после того, как российский военный самолет нарушил воздушное пространство Южной Кореи. Об этом сообщает AP.

Три российских военных самолета — два бомбардировщика Ту-95 и один самолет раннего предупреждения и контроля A-50 — сначала вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи у ее восточного побережья, прежде чем A-50 вошел в воздушное пространство страны, сообщило Министерство обороны Южной Кореи.

Южнокорейские истребители поднялись в небо на перехват, выпустили 10 ракет и сделали 80 предупредительных выстрелов из пулеметов.

Российский разведывательный самолет сначала покинул район, но потом вернулся и снова нарушил воздушное пространство Южной Кореи. Поэтому южнокорейские истребители выпустили 10 ракет и сделали 280 выстрелов из пулеметов. Ответного огня российский самолет не открывал.

По словам южнокорейских официальных лиц, российский военный самолет впервые нарушил воздушное пространство Южной Кореи.

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