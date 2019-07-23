Есть несколько причин, по которым США не начнут вторжение в Иран. Но это не значит, что «военные варианты» стоит полностью исключить. Об этом пишет австрийское издание Contra Magazin.

В отличие от войны в Ираке, которая началась в 2003 года, сегодня нет желающих начать войну против Ирана. Напротив, агрессивный курс США по отношению к Тегерану встречает активное сопротивление даже среди союзников. Никто не хочет участвовать в дорогой, бессмысленной войне. Война, которая не может быть выиграна.

Есть также предупреждения из России и Китая. Обе страны видят в такой войне огромную ошибку и угрозу глобальной ситуации в области безопасности. Москва также предостерегла от огромных потоков беженцев, которые также могут дестабилизировать соседние регионы.

Но это еще не все. В отличие от Ирака, Иран устойчивый. У него хорошо обученные и правильно экипированные военные. Кроме того, такая война будет слишком дорогой для США. Вашингтону будет сложно выиграть ее после того, как на военный конфликт в Афганистане было потрачено более триллиона долларов.

Автор добавляет, что у США нет средств, чтобы выиграть ее, потому быстрая победа маловероятна и Вашингтон похоронит в ней еще миллиарды долларов. Не говоря уже о собственных потерях военной техники и солдат. А поскольку союзники на самом деле не хотят присоединяться, американцам придется нести основной удар атаки.

Кроме того, чтобы победить, США понадобятся огромные сухопутные войска, которые должны будут войти из соседних стран. Можно предположить, что ни Пакистан, ни Афганистан, ни Туркменистан, ни Азербайджан или Ирак не пойдут на это. То же самое касается развертывания десятков тысяч немецких, британских, французских, польских или испанских сухопутных войск в поддержку вторжения в Иран.

В военном отношении у американцев есть только возможность нанести массированные и обширные авиаудары. Плюс концентрация ВМС США в иранских водах, откуда Вашингтон с помощью ракет может обстреливать сушу.

Но они должны будут пройти через мощную иранскую противовоздушную оборону, а это огромные потери.

Даже если поджигатели войны, такие как советник президента США Джон Болтон или госсекретарь США Майк Помпео, хотели бы начать войну против Ирана, в настоящее время это кажется маловероятным. По крайней мере, до тех пор, пока эти неоконсервативные «ястребы» не находят союзников в своих разрушительных планах.

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