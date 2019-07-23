Скандальный российский политик, лидер фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский считает, что Украина в скором времени может войти в состав России.

По его мнению, Владимир Зеленский сможет удержаться в президентском кресле всего два года, после чего будет свергнут в результате «кровавого майдана»

Как написал Жириновский в своем Telegram-канале, в итоге все закончится «возвращением к России». А нынешнюю ситуацию на Украине кремлевский глашатай сравнил с «раком четвертой стадии, метастазы которого распространились по всей стране».

Аргументируя это утверждение Жириновский отметил, что на Украине разваливается экономика, а люди массово покидают страну, «которая вся в крови». Зеленскому политик отвел всего год-два, а после этого президента «сметут» тысячи вооруженных националистов, уже «почувствовавших запах крови».

«Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать. После Великой Отечественной войны таких 10 лет по лесам КГБ и Советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут», — уверен лидер ЛДПР.

По его мнению, закончится все это территориальным разделом Украины между соседними государствами. А затем, через некоторое время вся Украина целиком «вернется в состав России».

Ранее скандальный политик заявил, что в 2024 году не будет страны под названием Украина.

Minval.az