Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел осмотр новой подводной лодки, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи во вторник, 23 июля.

Отмечается, что лодка применяется для выполнения задач в операционной зоне Восточного моря (Японского моря).

Ким Чен Ын ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия. Лидер КНДР был удовлетворен тем, что лодка «разработана для успешного выполнения партийного военно-стратегического плана в любых обстоятельствах».

Информации о деталях лодки, ее оснащении не поступило.

Minval.az