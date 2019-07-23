Три российских военных самолета нарушили воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем, сообщает агентство Yonhap.

Это первый случай нарушения воздушного пространства самолетами воздушно-космических сил РФ.

По данным объединенного комитета начальников штабов республики, один из бомбардировщиков дважды нарушил границу утром 23 июля в районе островов Токто. В ответ на это ВВС Южной Кореи подняли в воздух истребители, которые сопровождали российский самолет и произвели предупредительные выстрелы.

Спустя некоторое время в воздушное пространство страны залетели еще два российских и два китайских военных самолета.

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