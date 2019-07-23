Подразделения сил отставного генерала Халифы Хафтара на востоке Ливии атаковали подконтрольные силам правительства национального согласия (UMH) южные районы столицы, сообщает «Анадолу».

Потеряв контроль над городом Гирьян, силы Хафтара не оставляют попыток атаковать пригороды Триполи — Айн Зара, Вади аль-Раби и Аль-Халле. Из районов к югу от столицы доносятся залпы орудий.

Атаки начались после того, как глава штаба проведения операций сил Хафтара Салих Абуде опубликовал на своей странице в социальной сети сообщение о начале новой операции по захвату Триполи.

Представители вооруженной группировки «73-ий полк» при силах Хафтара сообщили, что операция проходит при поддержке авиации. Сторонники генерала рапортуют о продвижении на всех фронтах.

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