Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты могли бы в короткие сроки одержать победу в войне с Афганистаном.
«Я мог бы выиграть эту войну за неделю», — сказал Трамп после встречи в понедельник в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
«Афганистан исчез бы с лица земли за 10 дней», — добавил американский лидер.
При этом Трамп подчеркнул, что не хотел бы выбирать этот путь, поскольку он неминуемо привел бы к гибели людей.
«Я не хочу убивать 10 млн человек», — сказал президент США (цитата по «Интерфаксу»).