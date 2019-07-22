Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты могли бы в короткие сроки одержать победу в войне с Афганистаном.

«Я мог бы выиграть эту войну за неделю», — сказал Трамп после встречи в понедельник в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

«Афганистан исчез бы с лица земли за 10 дней», — добавил американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что не хотел бы выбирать этот путь, поскольку он неминуемо привел бы к гибели людей.

«Я не хочу убивать 10 млн человек», — сказал президент США (цитата по «Интерфаксу»).

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