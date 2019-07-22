Решением правительства Грузии единственная в стране ветряная электростанция (ВЭС) «Картли» установленной мощностью 20,7 МВт, которая была построена три года назад в 70 км от Тбилиси, будет приватизирована.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Министерству экономики и устойчивого развития Грузии поручено осуществить отчуждение 100% АО «Ветряная электростанция Картли» путем электронного аукциона. План по приватизации электростанции Минэкономразвития должно будет подготовить вместе с АО «Фонд развития энергетики Грузии», владеющим 50,01% ее акций, и АО «Грузинская нефтяная и газовая корпорация», которому принадлежат 49,99%.

Minval.az