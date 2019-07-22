Как стало известно, Меган Маркл, которая в мае этого года родила принцу Гарри первенца Арчи, уже успела настроить против себя штат служащих Букингемского дворца. А ведь Меган и Гарри еще только начали «обживать» свою новую штаб-квартиру в резиденции Елизаветы, куда они перевели свой секретариат из Кенсингтонского дворца. Однако герцогиня уже успела вступить в конфликт с придворными королевы.

Как стало известно репортеру издания Sun от одного из служащих дворца, слава о неуживчивом характере Меган достигла Букингемского дворца прежде, чем она начала осваивать выделенные ей и Гарри помещения. А когда они вступили с ней в непосредственный контакт, Маркл только подтвердила свою репутацию бесконечными капризами и мелкими придирками.

К тому же, по ее настоянию, Гарри «выбил» у Елизаветы под свой совместный с супругой секретариат целых шесть больших комнат — едва ли не лучших в этой части дворца. При этом, супруги потеснили служащих, заняв часть помещений, прежде использовавшихся, как служебные. Так что нет ничего странного в том, что придворные королевы крайне недовольны Меган.

Репутацию особы, с которой непросто иметь дело, Маркл заработала в частности потому, что от нее массово разбегаются работники. Сначала, не выдержав капризов Маркл, от нее ушла личная ассистентка Мелисса Тубати. Потом уволилась, не выдержав характера герцогини, Саманта Коэн — давняя сотрудница королевы, назначенная Елизаветой, чтобы обучать Меган тонкостям придворного этикета. После чего снова из-за Маркл добровольно покинула свой пост другая ее помощница — Эми Перикл. И, наконец, в апреле, незадолго до того, как герцогиня родила, уволился пилот вертолета, в задачу которого входила доставка еды для Меган и Гарри в их новый дом в Виндзоре. Пилот заявил, что не согласен работать по графику 24 часа в сутки семь дней в неделю и без конца летать туда-сюда, выполняя прихоти Маркл. А уже после того, как Меган впервые стала мамой, от нее сбежали уже две няни, нанятые герцогиней для Арчи, напоминает издание «7Дней».

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