Напряженность в Ормузском проливе вновь нарастает

Война, как известно, ошибок не прощает. А вот возможностей их допустить, простите за черный юмор, предоставляет в избытке: задуманный маневр оказался слишком «прямолинейным» или, наоборот, излишне хитрым, в безупречный на бумаге (или ящике с песком) план вмешалась погода, противник расставил свою искусную ловушку, подвели «разведданные»…Но, по отзывам знающих людей, самое страшное — это недооценить противника. Тем более если эта оценка основывается не на «матчасти» или сравнении тактико-технической характеристики основных образцов оружия, а на эфемерных рассуждениях о «боевом духе», «решимости» и прочих военных добродетелей в адрес себя, любимых, и соответственно «трусости» своего противника. Примеров такого рода ошибок в истории — множество. И теперь, судя по многим косвенным признакам, свой вклад в их «копилку» может внести Иран.

В самом деле, напряженность в Ормузском проливе вновь нарастает. Центральное командование США официально заявило, что «разрабатывает международную морскую операцию «Страж», чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива».

Здесь действительно есть о чем беспокоиться. Напомним: в начале июля силовые структуры Великобритании задержали в Гибралтарском проливе супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии. Это, подчеркнули в Лондоне, нарушает санкционный режим. Такой рейс сам по себе не очень-то свидетельствовал о намерении Ирана отказаться от игры на обострение и снизить накал собственных отношений с внешним миром, но это было только начало. 10 июля, по сообщению CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США, пять иранских катеров попытались перехватить иранский танкер British Heritage. Он уже выходил из Залива и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские военные катера. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose «сделал устное предупреждение» иранцам и призвал пропустить судно, «что они и сделали», отмечал телеканал.

В Иране эти сообщения поторопились опровергнуть. Но затем духовный «рахбар» Ирана аятолла Али Хаменеи возвестил, что «нечестивая Британия совершила акт морского пиратства и украла наш корабль», и пригрозил: «Исламская Республика и правоверные люди в руководстве страны не оставят этот дурной поступок без ответа». Буквально через несколько дней иранский Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Агентство ISNA распространило видеокадры: танкер «берут в клещи» иранские быстроходные катера, сверху на него заходит вертолет, откуда по тросу высаживается иранский спецназ… Неудивительно, что Лондон направляет теперь в регион Персидского залива свою субмарину, а США готовят международную военную операцию для защиты свободы судоходства.

Можно, конечно, выдать этакие «успокоительные» рассуждения: во-первых, такая военная операция необязательно подразумевает полномасштабный военный сценарий, ракетные удары по целям в Иране и сухопутное вторжение. А во-вторых, в конце июня мир точно так же ждал американского вторжения в Иран, но тогда буквально в последний момент войны удалось избежать.

Но, похоже, именно из той «отложенной войны» в Иране сделали вывод, что «США не осмелились и не осмелятся напасть на Иран». Как сквозь зубы признают многие эксперты, иранской муллократии остро не хватает способности провести грань между миролюбием и страхом. Так или иначе, Иран усиливает «игру на обострение» по нескольким направлениям сразу. По сообщениям ряда ближневосточных, в том числе израильских, СМИ, неизвестные беспилотники нанесли на рассвете в пятницу, 19 июля, бомбовый удар по складу иранского оружия в Ираке. В результате погибли несколько членов иранского Корпуса стражей исламской революции и ливанской «Хезболлах». США уже заявили о своей непричастности к удару. Арабские СМИ уверяют, что атаковал базу Израиль, израильские напоминают, что боевыми БПЛА располагают не только они. Но в чем нет сомнений, так это в том, что на атакованном объекте хранились баллистические ракеты иранского производства, тайно переправленные из Ирана в Ирак в холодильной камере грузовика, предназначенного для перевозки продуктов питания. Таких рефрижераторов по ближневосточным дорогам передвигается великое множество, а совет «прятать лист в лесу» никто не отменял.

Нельзя не заметить и другого: в очередной раз активизировались йеменские хуситы, которым Иран оказывает открытую военно-техническую поддержку и которые регулярно атакуют аэропорты Саудовской Аравии.

Возможно, то, что на этом фоне российский портал «Военное обозрение» опубликовал свой обзор, посвященный хуситам, и назвал их «самыми эффективными бойцами Ближнего Востока», еще может сойти за случайное совпадение. То, что еще по горячим следам ареста в Гибралтаре иранского танкера, перевозившего контрабандную нефть в Сирию, агентство Mehr уточнило: он принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line — стечением обстоятельств: Россия активно помогает Сирии, и участие ее перевозчиков в такого рода схемах никого не удивляет. Но теперь британские СМИ со ссылкой на британскую же разведку публикуют сенсационные сведения: власти РФ могут быть причастны к задержанию Ираном британского танкера. Британское судно направили в воды Ирана при помощи сигналов с ложными координатами GPS. В итоге экипаж подумал, что находится на безопасном расстоянии от иранских вод. И вот для этого трюка использовалась российская шпионская технология. Тем более что спецслужбы РФ и иранский КСИР тесно сотрудничают в Сирии. Добавим от себя: в опасных играх с системой GPS Россию подозревают не в первый раз. Власти Норвегии, Швеции и Финляндии заявили об инициированных РФ намеренных сбоях GPS во время недавних масштабных учений НАТО «Единый трезубец», причем Норвегия связала именно с этой «радиоэлектронной борьбой» столкновение своего фрегата с испанским танкером. На сбои в системе GPS по вине российских военных подразделений радиоэлектронной борьбы, развернутых в Сирии, жаловались в израильском аэропорту «Бен Гурион». То есть такие технологии у РФ есть.

Но если Россия сознательно предоставила Ирану свою военно-техническую поддержку для того, чтобы заманить в ловушку британский танкер, то это коренным образом меняет и расклад сил, и общую логику развития ситуации. Такой шаг Москвы Запад вряд ли оставит без ответа, тем более что российская GPS-война и так вызывала здесь серьезную обеспокоенность, а теперь она вышла на новый, куда более опасный уровень. И, конечно же, из такой поддержки сделает свои выводы иранская «муллократия», не без оснований решив, что на ее стороне, пусть и тайно, играет Кремль. НАмеренно оставим в стороне гадание, как далеко готова зайти Москва, ограничится ли она «тайными мелкими пакостями» или решится на полномасштабное вмешательство, тем более что здесь гадание в недопустимой доле превалирует над фактами. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что на Земле есть политические режимы, которые явно не стоит обнадеживать. Неважно, идет ли речь о голосовании в ПАСЕ или отказе от военного вторжения. Просто потому, что отличать миролюбие от страха умеют далеко не все.

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