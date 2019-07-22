В Китае мужчина из ревности к своей супруге выпрыгнул с пятого этажа. Таким образом он решил привлечь внимание к себе женщины, занятой годовалым сыном, пишет The Daily Mail.

Известно, что женщина обвинила своего мужа в том, что он невнимательно приглядывал за их сыном в ее отсутствие. В итоге, это вывело мужчину из себя и он выпрыгнул из окна.

Спасло ситуацию то, что он приземлился на балкон третьего этажа. В итоге, он остался жив и предупредил женщину, что пойдет топиться в ближайшем водоеме.

Китаянка в ужасе вызвала полицию, которая бросилась на поиски мужчины. Он был обнаружен без сознания на мелководье, после чего ему оказали первую помощь и госпитализировали. В настоящее время мужчина находится в стабильном состоянии.

В общении с представителями СМИ он заявил, что жена в последнее время перестала обращать на него внимание. Супруга же заметила, что муж ревновал ее к сыну и требовал постоянно внимания к себе.

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