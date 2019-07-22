В Майами в очередной раз прошла Неделя пляжной моды Miami Swim Week. Формально это форум дизайнеров, производителей, поставщиков и байеров купальных костюмов для мужчин и женщин. Фактически — несколько дней праздника, феерии полуобнаженных тел и самых смелых в мире дизайнерских находок.

Организатор Miami Swim Week — компания Art Hearts Fashion. У ее владельца, Эрика Розете, есть в Неделе свой интерес: он создатель и дизайнер бренда мужских купальных костюмов Mister Triple X. Марка устраивает дефиле, на которых атлеты в микроплавках из блестящего ламе поигрывают мускулатурой, вызывая восторженные вздохи зрительниц.

Одно из самых запомнившихся дефиле этого сезона — показ Black Tape Project. Тейпирование захватило умы всех, кто увлекается фитнесом и циклическими видами спорта еще лет шесть-семь назад, но не так давно основателю этого американского бренда Джоэлю Альваресу пришло в голову делать из клейкой ленты — тейпов — нечто вроде купальников: наклейки, закрывающие грудь и другие интимные места. В рамках показа Альварес даже обклеивал практически обнаженную модель тейпом в режиме реального времени.

Впрочем, не меньший ажиотаж вызвали и дефиле, организованное популярным журналом Sports Illustrated Swimsuit, ориентирующимся на пляжную моду. Хедлайнеркой показа стала модель Жасмин Сандерс по прозвищу «Золотая Барби». «Лента.ру» выбрала самые впечатляющие выходы на подиумах Недели в Майами.

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