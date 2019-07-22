Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 22 июля, сообщает Корреспондент.

Так, по состоянию на 09:00 по Киеву сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,94 (1,50%) – до $63,41 за баррель. По итогам торгов в минувшую пятницу цена этих контрактов составила $62,47 за баррель, поднявшись на $0,54 (0,87%).

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,71 (1,28%) – до $56,34 за баррель.По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,33 (0,6%), до $55,63 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $7,07 в пользу Brent.

Minval.az