13-летний австралиец Джиа Эллиотт во время рыбалки заметил в песке необычную бутылку с посланием, которое 50 лет назад написал мальчик из Великобритании по имени Пол Гилмор. Предположительно, находка проделала путь в 3,7 тысячи километров, прежде чем оказаться в руках мальчика, сообщает Daily Mail.

Как оказалось, британец, которому на тот момент было 13 лет, плыл с семьей на круизном судне из английского города Саутгемптон, графство Хэмпшир, до Мельбурна, Австралия. Мальчик решил завести друга по переписке и написал письмо. В нем он рассказал о себе и указал адрес, по которому можно ответить. 17 ноября 1969 года Гилмор положил записку в стеклянную бутылку из-под и бросил в Индийский океан. Спустя 50 лет ее нашел Джиа Эллиотт.

Minval.az