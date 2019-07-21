Шэрон Стоун поделилась очень эмоциональным рассказом о том, как она преодолела инсульт, сразивший её в 2001 году. Секс-символ Голливуда честно призналась, что из-за проблем со здоровьем потеряла тогда почти всё: сына, друзей, славу, состояние… Артистка вспомнила про самый страшный период в своей жизни.

В связи с историей своей болезни Шэрон не стесняется сравнивать себя с принцессой Дианой: «Она была знаменитой, а потом умерла. После инсульта я чувствовала себя так же: нас обеих забыли!» И она, похоже, не преувеличивает.

Актриса вспоминает, что до последнего откладывала поход к врачу. На протяжении нескольких дней Шэрон просто игнорировала сильные головные боли. А когда она всё-таки дошла до специалистов, то уже балансировала на грани жизни и смерти. У неё диагностировали кровоизлияние в мозг.

Специалисты не давали никаких прогнозов о том, выживет ли Шэрон после операции. К счастью, Стоун пришла в себя. Но актрисе нужна была длительная реабилитация, стоившая огромных денег. В итоге её дом оказался под залогом в счет оплаты лечения. Вскоре, с ней развелся муж Фил Бронштейн, оформив заодно единоличную опеку над общим сыном Роэном. От неё отвернулись почти все друзья. А единственным, кто оказал Шэрон реальную помощь, был Бернар Арно, договорившийся о рекламном контракте, принесшем ей доход, из которого она оплатила лечение.

Только через семь лет актриса смогла вернуться к прежней жизни. Как сообщает издание 7Дней, актриса поделилась этими откровениями с репортерами издания Variety для того, чтобы предостеречь других женщин. Она призвала всех внимательнее относиться к своему здоровью и ни в коем случае не игнорировать тревожные симптомы.

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