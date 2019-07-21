В Гонконге полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули при разгоне антиправительственной демонстрации, сообщает «Дождь» со ссылкой на Agence France-Press.

Полиция стала применять силу после того, как группа протестующих подошла к офису центральных властей КНР. Здание забросали яйцами, на стенах нарисовали граффити, герб обрызгали чернилами.

По данным организатора марша, «Гражданского фронта по правам человека», в нем приняли участие 430 тысяч человек, полиция сообщила о 138 тысячах участников.

Сообщается и о других столкновениях. В деловом центре Гонконга протестующие избили водителя, который был недоволен тем, что они мешают проезду. На вокзале группа сторонников правительства избила нескольких демонстрантов и журналистов.

Протесты в Гонконге начались из-за законопроекта, который позволил бы экстрадицию в материковый Китай. В июне его рассмотрение приостановили. После этого демонстрации продолжились с требованием демократических реформ, всеобщего избирательного права и прекращения ограничения свобод жителей Гонконга.

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