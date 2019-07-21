Посольство Туркменистана в России назвало ложью сообщения о смерти президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

— Это абсолютная ложь, — сказал представитель посольства Туркмении.

В свою очередь НТВ со ссылкой на туркменские источники сообщает, что исчезновение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не связано с его кончиной — у него тяжело заболела мать.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов мог улететь в Германию к своей матери, которая вот уже 10 дней находится в тяжелом состоянии и прикована к постели, сообщают источники.

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