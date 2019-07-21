Королевская морская пехота Великобритании на подводной лодке с ядерным двигателем может отправиться для укрепления обороны в Персидский залив. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Как отмечает «Газета.ру», Британия может решиться на этот шаг, чтобы обезопасить другие судна от иранской стороны, которая, по данным издания, захватила уже несколько британских нефтяных танкеров.

Изданию известно, что это предложение уже обсуждалось на экстренных заседаниях правительственного комитета по безопасности.

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