Президент Сирии Башар Асад поздравил российского лидера Владимира Путина с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы САР, распространённом агентством SANA.

— Наш народ высоко ценит мужество и героизм, проявленные россиянами, которые внесли эффективный вклад в борьбу с терроризмом на всей территории Сирии, — подчеркнул Асад в послании Путину (цитата по «Лайфу»).

Он выразил гордость исторической дружбой и братскими связями между странами и народами, а также заявил о намерении развивать российско-сирийские отношения во всех сферах. Асад отметил, что Россия заняла благородную позицию и защищала суверенитет Сирии и её независимое решение. По его мнению, это является подтверждением того, что «РФ является великим государством, которое охраняет международную законность, не вмешивается во внутренние дела других государств и уважает волю их народов».

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