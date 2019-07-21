На днях Александр Ширвиндт принимал поздравления — ему исполнилось 85 лет. Артист прекрасно выглядит и чувствует себя.

Он поделился секретами своей хорошей формы.

«У меня очень тяжелая зарядка утром. Сначала я лежа сучу ножками для поясницы. Тридцать раз. Потом с трудом, кряхтя, сажусь на кровати и делаю вращательное движение на скрипучей шее пять раз туда, пять раз обратно. И потом плечиками десять раз. Меня кто-то когда-то научил, и я привык. И чувствую, что сделал зарядку» — признался артист «Собеседнику».

На свой день рождения Ширвиндт уехал на дачу. «Сейчас столько мучают меня из-за юбилея! Но я ведь уехал на свой день рождения на дачу на Валдай, спрятался там».

Ширвиндт давно на пенсии, и в свое время он высказался по поводу пенсионной реформы с юмором, измерив ее… количеством лет дружбы с Марком Захаровым.

«Я не могу точно определить плюсы и минусы пенсионной реформы… Ну, вот исполнилось 85 лет моему другу — режиссеру Марку Захарову. Я задумался. Нашей дружбе 61 год, то есть по новым правилам предпенсионный возраст, а еще вчера наша дружба была бы уже на пенсии. То есть как бы хорошо… А еще подумай: суммарный возраст одиннадцати художественных руководителей московских театров старше Москвы. Ведь каждому от 80 до 86 лет! Вот где реформа, наверное, нужна. Но реформа — не революция. Не хочется крови и смертей» — рассказал Ширвиндт.

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