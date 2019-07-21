Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты ряда иранских СМИ на персидском языке. Об этом, сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, заблокированными оказались аккаунты новостных агентств IRNA, YJC и Mehr на персидском языке. Аккаунты этих агентств на других языках остались активными.

Отмечается, что блокировке также подверглись несколько учётных записей иранских физических и юридических лиц.

Как сообщает агентство Mehr, две его учетные записи в Twitter были заблокированы после публикации о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Minval.az