В логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле обнаружили “кладбище” с проблемными самолетами Boeing 737 Max, сообщает Daily Mail.

На стоянке аэропорта припаркованы более 35 лайнеровавиакомпании Southwest Airline. Самолеты будут стоять на приколе до снятия запрета на полеты воздушных судов данного типа.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

Minval.az