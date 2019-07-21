Организация Североатлантического договора (НАТО) осуждает захват Ираном двух нефтяных танкеров и призывает иранские власти освободить суда и членов их экипажей.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.

«Мы осуждаем захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе. Это представляет собой явный вызов международной свободе навигации. Мы призываем Иран немедленно освободить суда и членов их экипажей. Соединенное Королевство дало ясно понять, что в его приоритетах урегулирование ситуации посредством диалога и дипломатии. НАТО поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию этой ситуации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

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